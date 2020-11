Le magicien Zach King fait la pub de l'iPhone 12 Mini sur TikTok

Et maintenant, Zach peut-il transformer l'iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max ? Ce serait vraiment très pratique d'avoir un iPhone adaptable selon les situations. N'oubliez pas de consulter notre avis sur l'iPhone 12 mini si vous souhaitez tout savoir sur le plus petit des smartphones Apple 5G.

Nous savions déjà que l'iPhone 12 mini était un iPhone 12 en plus petit. Mais saviez-vous que c'est littéralement un iPhone 12 qui a été réduit ? C'est ce que veut nous faire croire le magicien Zach King, un spécialiste bien connu sur Internet. Alors qu'on sait qu'Apple a du revoir l'emplacement de certains composants et même la taille de quelques uns comme le Taptic Engine ou la batterie, la nouvelle publicité d'Apple sur TikTok mise sur l'humour pour vous faire adhérer à la nouvelle taille proposée cette année. Les fans de l'iPhone 5S l'ont déjà adopté. Voici la vidéo dans laquelle Zach pourrait dire "Chérie, j'ai rétréci l'iPhone 12" :

Apple a demandé à l'illusionniste Zach King de créer une publicité TikTok pour son nouvel iPhone 12 mini. Le but ? Faire comprendre que le petit modèle 5G est vraiment plus compact.

