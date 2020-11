Promo sur les écouteurs Powerbeats Pro à 179€

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1

Les derniers écouteurs sportifs de la marque Beats, les Powerbeats Pro, viennent de recevoir une jolie promotion avec un rabais conséquent. Vendus habituellement à 249€, les Powerbeats Pro 2020 sont à 179€ seulement.

Les Powerbeats Pro en promo dans toutes les couleurs

Autrefois disponibles en noir, kaki, bleu marine et crème, les Powerbeats Pro 2020 n'ont pas ajouté de nouvelle fonctionnalité mais quatre couleurs supplémentaires : le rose nuage, le bleu glacier, le jaune printemps et le rouge lave.



Les specs des Powerbeats Pro

Apparus en 2019, les Powerbeats Pro se démarque de la concurrence sur plusieurs points comme une autonomie de 9 heures d'écoute en une fois et plus de 24 heures avec le boîtier de charge.

Le design est également travaillé pour résister à la transpiration et à l'eau, le tout sans tomber à la première acrobatie grâce à son attache derrière l’oreille. C'est un plus comparé aux AirPods Pro par exemple.



Les Powerbeats Pro possèdent également la fonction "Dis Siri" grâce à l'intégration de la puce H1, qu'on retrouve sur les écouteurs estampillés Apple.



En outre, le son très Beats est punchy mais ne profite pas d’une réduction de bruit active. C’est le seul bémol même si ses embouts intra font déjà une partie du boulot.



Acheter les Powerbeats Pro 2020 au meilleur prix :

A noter qu'Amazon vend le petit casque Beats EP (filaire) à 50€ au lieu de 100€.