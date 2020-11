Snapchat concurrence TikTok avec Spotlight

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir

Snapchat lance son nouveau gros projet baptisé Spotlight. Le principe est simple et surement familier pour les utilisateurs de TikTok, un flux spécial diffusera les meilleurs contenus, les plus vues, les plus en vogue des dernières 24h. Le lancement commence aujourd'hui et la France fait partie des pays concernés.





Snapchat vient concurrencer TikTok

Dans le monde des réseaux sociaux, beaucoup d'idées sont reprises/volées aux autres pour tenter de devenir ou rester le numéro un dans le domaine. On a pu le voir récemment avec Twitter qui après Instagram, Facebook, YouTube... a repris le concept des stories à durée déterminée dont Snapchat est le principal créateur.



Cette fois-ci, c'est Snapchat qui va copier/concurrencer TikTok avec son tout nouveau service baptisé Spotlight. L'idée est la même que sur TikTok, vous aurez un flux qui fera défiler les contenus les plus divertissant sur Snapchat. L'application au petit fantôme n'a pas lésiné sur les moyens puisqu'elle a même déclaré fournir un fond de 1M $ qui sera distribué aux détenteurs des snaps les plus populaires.

Voici la déclaration des patrons de Snapchat :

Comme nos autres plates-formes au sein de Snapchat, Spotlight sera défini par notre communauté - comment ils l'utilisent, ce qu'ils créent et les histoires qu'ils racontent. Notre espoir est que Spotlight abaisse la barrière à la création de contenu. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte public, juste un bon Snap, pour être présenté.



Et, afin de récompenser les Snapchatters pour leur créativité, nous distribuons plus d'un million de dollars par jour à tous ceux qui réalisent les Snaps Spotlight les plus divertissants. Vous n'avez pas besoin d'être une célébrité, un influenceur ou une personnalité publique pour gagner. Nous voulons rendre Spotlight juste et amusant.



Spotlight est construit de manière Snappy, qui défend nos valeurs en matière de confidentialité et donne la priorité au bien-être de notre communauté : il est modéré, il ne comporte pas de commentaires publics et les profils sont privés par défaut.



Nous avons toujours conçu les fonctionnalités du produit d'une manière qui vise à servir au mieux notre communauté, de la création de messages éphémères, à la repenser le partage social avec des histoires chronologiques, à la création d'une expérience cartographique personnalisée plutôt que géographique. Nous sommes sûrs d'apprendre beaucoup de la façon dont notre communauté continue à faire évoluer Spotlight et voir ce qui résonne, mais aujourd'hui, c'est une première étape !

Même si on y est habitué maintenant, on a quand même eu le droit au couplet sur l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle, le fil d'actualité apprendra de vos goûts au fur et à mesure, afin de vous proposer des contenus qui collent encore plus à vos centres d'intérêts... À noter au passage qu'on attend toujours un mode nuit sur l'application qui aapparemmentn'est pas la priorité de Snapchat, surement parce que ça ne rapporte pas d'argent...



Spotlight est en cours de déploiement dans 11 pays dont la France.



Source

Télécharger l'app gratuite Snapchat