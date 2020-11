Tesla : une troisième augmentation de l'autonomie pour la Model S

On le sait, le célèbre constructeur Tesla est l'un des pionniers sur le marché de l'automobile électrique, mais également l'un des plus performants en termes d'autonomie pour ces véhicules. Mais, la firme d'Elon Musk est loin de se reposer sur ses lauriers et n'hésite pas à mettre à jour ses voitures pour gagner encore en kilomètres.



Pour la troisième fois de l'année donc, l'américain propose une augmentation de l'autonomie pour sa Model S « Long Range Plus », passant ainsi à 409 miles, soit environ 658 kilomètres. Avant, la version atteignait les 643km.

Tesla améliore encore l'autonomie de sa Model S

La concurrence est de plus en plus rude pour Tesla, qui ne cesse de voir de nouveaux acteurs et de nouveaux véhicules faire des tentatives sur le marché. Pour y faire face, la firme n'hésite pas à mettre à jour ses gammes, mais également de proposer des améliorations logicielles et matérielles.



Son étendard pour le rapport qualité/prix n'est autre que la Model S : le constructeur a déjà baissé le prix des versions « Grande Autonomie » et « Performance » en octobre dernier, et tente également de s'améliorer en autonomie. Selon nos confrères de Electrek, un nouvel autocollant Monroney (obligatoire lors de l'achat d'un véhicule électrique aux États-Unis) informe d'une hausse à 658 kilomètres. On ne sait pas encore si cette prouesse est matérielle ou logicielle, mais elle surviendra en 2021, avant la Model S Plaid et ses 840 km...



Une bien belle façon de dépasser les 653 kilomètres de la Lucid Air Touring...



