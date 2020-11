Universal Electronics annonce sa propre télécommande pour Apple TV

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

S'il est difficile de critiquer l'Apple TV et tvOS, beaucoup de personnes trouvent à redire sur la Siri Remote. On entend de tout : "elle est trop petite", "la surface tactile est trop sensible", "elle glisse trop facilement des mains"... Rassurez-vous il existe des alternatives à la télécommande d'Apple !

Universal Electronics nous propose une télécommande plus grande

Depuis maintenant plusieurs années, des fournisseurs d'accès à internet osent abandonner l'idée de concevoir un boitier TV avec leur propre OS. Viens alors deux solutions à proposer à leurs abonnés : mettre à disposition un boitier TV avec Android TV (le plus courant) ou un appareil comme une Apple TV, une Fire TV...

En général quand le FAI fait le choix de l'Apple TV, les retours sont positifs pour tout ce qui concerne la partie logicielle, cependant les mauvais retours se concentrent essentiellement sur la Siri Remote. Imaginez expliquer à vos grands-parents que désormais ils n'auront plus la grande télécommande qu'ils ont l'habitude d'avoir depuis plus de 30 ans, mais une toute petite télécommande avec une surface tactile...



Pour pallier à ce problème, certaines entreprises proposent déjà des télécommandes pour l'Apple TV. La dernière en date qui a attiré notre attention nous vient d'Universal Electronics, la firme a effectué un communiqué de presse pour annoncer le lancement l'année prochaine de sa propre télécommande dédiée à l'univers tvOS.

Comme vous pouvez le voir, la télécommande a une présentation qui se rapproche plus d'une télécommande basique. On retrouve plus de boutons que la Siri Remote. Vous avez le bouton ON/OFF, une avance rapide, retour rapide, un bouton mute... La télécommande d'Universal Electronics est aussi dépourvue de surface tactile, vous aurez une zone "ronde" de navigation !

Paul Arling le PDG de l'entreprise a expliqué que sa télécommande devrait correspondre à un plus large public que la Siri Remote d'Apple :

Nous sommes ravis que les clients du monde entier puissent bientôt profiter de cette nouvelle télécommande, conçue spécifiquement pour le nombre croissant de MVPD offrant l'Apple TV 4K à leurs abonnés. Cette télécommande offre des fonctionnalités pratiques pour accéder rapidement à la programmation en direct EPG ou channel surf disponible via l'application du MVPD sur l'Apple TV 4K.

À noter pour l'instant que cette télécommande sera exclusivement pour les câblodistributeurs américains. Cependant, Universal Electronics n'exclut pas de la commercialiser sur internet et chez des revendeurs les mois qui suivront sa disponibilité. Ce qui serait merveilleux c'est de la retrouver sur l'Apple Store en ligne !