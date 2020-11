Apple met en avant des développeurs satisfaits de la commission de 15%

Cela permettra d’avoir un peu plus de vent dans nos voiles. Faire des applications est une joie pour moi. L’App Store est le seul à rendre cela possible. Merci à l’équipe d’Apple.

Matt Hutton de Little 10 Robot :

Apple a toujours défendu les rebelles — le petit gars dans le grand combat. L’application Brief est l’une de ces minuscules pionnières qui s’efforcent de changer la façon dont le monde reçoit les nouvelles, et nous sommes très heureux qu’Apple assure nos arrières. C’est dans des moments comme celui-ci que l’entreprise montre qu’elle se soucie vraiment des personnes créatives partout dans le monde.

Andrea Huey, co-fondatrice et directrice technique de Broadstreet :

Ces dernières semaines ont été mouvementées pour Apple, notamment au niveau des attaques de studios et de développeurs du monde entier, pointant du doigt la commission imposée de 30% sur l'App Store. On se souvient notamment du bras de fer avec Epic Games, qui avait alors tenté de contourner ce prélèvement sur les achats intégrés en proposant sa propre boutique à l'intérieur de Fortnite. Depuis, la Pomme a quelque peu revu le pourcentage, passant ainsi à 15% pour les développeurs générant moins d'un million de dollars chaque année. Une décision applaudie par certains bénéficiaires, qu'Apple a mis en avant sur son site web.

