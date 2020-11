Apple Plans : Les itinéraires en transports en commun sont disponibles en Autriche

La firme de Cupertino sait qu'avec son application de cartographie elle a encore un long chemin pour arriver au niveau de Google Maps. Cependant, Apple n'abandonne jamais (sauf pour le AirPower) et continue d'enrichir son application Plans en fonctionnalité, mais aussi en amélioration ! Une nouveauté vient d'arriver sur Apple Plans en Autriche, sans aucune annonce officielle de l'Apple Park, les utilisateurs réguliers de l'app ont remarqué qu'ils pouvaient maintenant définir des itinéraires en transport en commun , une première depuis la disponibilité d'Apple Plans en Autriche.

Apple Plans n'est pas une application utilisée que par les automobilistes, elle est aussi très souvent utilisée pour les déplacements à pieds ou même en vélo. L'autre nouveauté qui est assez connue dans l'application d'Apple ce sont les itinéraires en transports en commun. À travers le monde, de plus en plus d'utilisateurs abandonnent l'application par défaut de leur opérateur de transport pour s'approcher d'applications tierces comme Apple Plans !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.