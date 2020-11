Bons plans iOS : The Almost Gone, Crystal Cove, Sketch Club

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 5 promos avec notamment The Almost Gone, Crystal Cove, Sketch Club. L'occasion d'économiser 43,3€ !



Applications gratuites iOS :

Sketch Club (App, iPhone / iPad, v2.10.4, 30 Mo, iOS 11.0, blackpawn.com) passe de 3,49 € à gratuit.

Sketch Club est une application extrêmement polyvalente pour le dessin, la peinture, la typographie et même la correction et la manipulation de photos, qui permet aux débutants comme aux pros de porter leur art au niveau supérieur.



En plus de fournir des outils fantastiques pour la création, la communauté intégrée vous motive et vous inspire pour continuer à améliorer et à essayer de nouvelles choses. Participez aux défis quotidiens, aux compétitions hebdomadaires, aux événements de groupe mensuels, aux récompenses annuelles et à d'autres événements spéciaux! Suivez des tutoriels et des cours pour apprendre de nouvelles techniques et améliorer continuellement votre art numérique.



Les + :

Les outils

La communauté présente

Video LUT (App, iPhone, v3.32, 141 Mo, iOS 12.1, Katerina Alieksieienko) passe de 5,49 € à gratuit. Ajustez vos vidéos et photos avec plus de 1500 préréglages cinématiques. Importez vos propres LUT (préréglages de couleurs) et appliquez-les. Modifiez vos fichiers LUT et exportez-les dans différents formats. Un appareil photo est également disponible pour enregistrer ou prendre des photos en utilisant vos propres préréglages importés.



L'application contient des outils de réglage d'édition professionnels afin de corriger le classement de vos vidéos et images.



Jeux gratuits iOS :

100 Balls 3D (Jeu, , iPhone / iPad, v1.7, 35 Mo, iOS 8.0, Giedrius Talzunas) passe de 2,29 € à gratuit. Préparez-vous pour une expérience de jeu amusante, addictive et stimulante avec 100 Balls 3D ! Extrêmement populaire, 100 Balls est simple à comprendre, mais difficile à maîtriser.



Commencez par appuyer sur votre écran pour ouvrir une sorte de «trappe» au fond d'un conteneur. Le conteneur étant suspendu dans les airs, les balles sont tirées par gravité vers le sol. Il suffit de faire tomber les balles de couleur dans le panier respectif.



Les + : Indémodable

Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.7, 22 Mo, iOS 8.0, Andrey Spencer) passe de 1,09 € à gratuit. Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



VR Roller Coaster Adventures (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v3.0, 259 Mo, iOS 9.0, Aysha Sehar) passe de 7,99 € à gratuit. Rejoignez la prochaine étape de l'évolution de la réalité virtuelle et téléchargez ces montagnes russes en réalité virtuelle qui vous emmèneront à travers les villes, le désert, les temples, les grottes et même les montagnes enneigées pour voir des ours polaires et d'autres animaux.



Cette simulation de montagnes russes peut être expérimentée en réalité virtuelle complète ou peut être expérimentée à l'aide de commandes tactiles. Ressentez le parcours des montagnes russes sur la piste à travers les virages à grande et basse vitesse en observant les graphiques détaillés.



Peppa Pig: Journée sportive (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.6, 301 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,49 € à gratuit. Peppa et ses amis participent à la journée sportive et ils veulent que tu te joignes à eux ! Les fans de l'émission adoreront cette application qui encourage les enfants à découvrir le monde merveilleux de Peppa grâce à plein de jeux amusants avec leurs personnages préférés!



Promotions iOS :

Les Piliers de la Terre (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 2,9 Go, iOS 9.1, Daedalic Entertainment GmbH) passe de 5,49 € à 1,09 €. Adapté du bestseller international de Ken Follett, 'Les Piliers de la Terre' retrace l'histoire du village de Kingsbridge sous un angle inédit et de manière interactive. Incarnez Jack, Aliena et Philip, explorez les lieux iconiques du livre, discutez avec de nombreux personnages et laissez vos décisions influer sur le cours des évènements.



Baldurs Gate (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.17, 3,1 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 11,99 € à 5,49 €. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un jeu de rôle basé sur Donjons et Dragons et se déroulant dans le monde fantastique des Royaumes oubliés. Vous suivez l'évolution du personnage principal, qui va recruter une équipe de choc pour explorer des donjons, résoudre des quêtes et combattre de nombreux ennemis. De plus, chaque action bonne ou mauvaise (on parle ici d'alignement) que vous faites aura un impact sur le déroulement du jeu.



Au niveau du contenu, Baldur's Gate c'est plus de 80 heures de jeu, 40 classes de personnages, 100 sorts à lancer, 150 objets magiques, une nouvelle aventure "The Back Pits" et trois nouveaux personnages à engager dans votre équipe.



Very Little Nightmares (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, 820 Mo, iOS 9.0, BANDAI NAMCO Entertainment Eur...) passe de 7,99 € à 1,99 €. Entre dans le monde de Very Little Nightmares, un jeu d'aventure et de réflexion dans un univers aussi mignon que terrifiant.



Aide la fille au ciré jaune à survivre et à s'échapper de cette maison hostile.



Dès son réveil, tu devras la guider à travers chaque pièce de cette étrange demeure. Quel terrible destin que de tomber dans un endroit où tout souhaite ta mort !



