Google Docs, Sheets et Slides ont le droit à la modification de Microsoft Office

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1

Alors que la fonctionnalité est déjà disponible sur le Web et sur Android depuis l'année dernière, c'est au tour des versions iOS de Google Docs, Sheets et Slides d'avoir le droit à la modification Microsoft Office. En d'autres termes, il est possible de modifier, de commenter et de collaborer sur des fichiers Microsoft Office à l'aide des puissants outils de collaboration en temps réel.



La mise à jour est en cours de déploiement depuis aujourd'hui sur les comptes personnels et d'entreprise.

Microsoft Office

Google Slides (App, iPhone / iPad, v1.2020.46204, 222 Mo, iOS 12.0) Créez des présentations, modifiez-les et travaillez dessus à plusieurs depuis votre iPod, iPhone ou iPad avec l'application gratuite Google Slides.



* Créez des présentations ou modifiez des présentations créées sur le Web ou sur un autre appareil.

* Partagez des présentations et travaillez dessus à plusieurs simultanément.

* Travaillez où que vous soyez, même sans connexion Internet. Télécharger l'app gratuite Google Slides





Google Sheets (App, iPhone / iPad, v1.2020.46204, 251 Mo, iOS 12.0) Créez des feuilles de calcul, modifiez-les et travaillez dessus à plusieurs depuis votre iPod, iPhone ou iPad avec l'application Google Sheets gratuite. On peut créer et modifier des documents depuis n'importe où et même à plusieurs !



* Créer des feuilles de calcul et modifier les feuilles de calcul créées sur le Web ou sur un autre appareil

* Partager des feuilles de calcul et travailler dessus à plusieurs simultanément

* Travailler de n'importe où, même sans connexion Internet Télécharger l'app gratuite Google Sheets