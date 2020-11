Lidl lance une montre connectée "low-cost" à 40€

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

12

Alors que l'entreprise de distribution allemande Lidl faisait récemment parler de lui en commercialisant des écouteurs sans fil à moins de 20 euros, voilà qu'ils remettent le couvert et proposent un nouveau produit dans le high-tech. Cette fois-ci, ils s'attaquent aux montres connectées en proposant une smartwatch qui n'est autre qu'une réplique de l’Apple Watch.



La grosse différence, on s'en doute, se joue sur le prix qui est en dessous des 40€, forçant également à faire l'impasse sur de nombreuses fonctionnalités.

Lidl commercialise une montre connectée qui ressemble à l'Apple Watch

Après les AirPods « low cost », l'enseigne allemande Lidl se lance donc à la poursuite de l'Apple Watch en commercialisant une équivalence physique de la montre. Comme on peut le voir dans le dernier catalogue de la firme, une "montre fitness connectée" a vu le jour, dont la marque n'est autre que Silvercrest.



Compatible avec iOS et Android grâce à une application dédiée, la montre n'a pas de bouton physique et propose des fonctionnalités basiques. Heure, météo, notification des appels, des messages ou encore agenda, il est également possible de suivre ses pas, d’analyser le sommeil et de mesurer la fréquence cardiaque.



Disponible dès à présent en magasin, il faudra débourser 39,99€ s'offrir la "montre fitness connectée" de Silvercrest.