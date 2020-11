Rumeur : l'iPhone 13 va signer la fin du port Lightning

Il y a 3 heures

Julien Russo

20

Ce n'est pas la première fois qu'on entend cette rumeur, après l'abandon du port Jack qui a fait couler beaucoup d'encre, Apple continuerait à supprimer les ports de l'iPhone en supprimant le dernier... Le port Lightning ! Après en avoir parlé lors du second trimestre de cette année, Jon Prosser revient sur le devant de la scène en affirmant à nouveau qu'Apple va se séparer du port Lightning sur les futurs iPhone 13.

L'iPhone 13 avec une recharge uniquement sans fil ?

On n'arrête pas d'en entendre parler, Apple chercherait à proposer l'un des rares smartphones sans aucun port pour le recharger et brancher des écouteurs filaires. Ce premier gros changement devrait démarrer à partir de l'iPhone 13 qui sera annoncé et commercialisé vers la fin de l'année prochaine.

Certaines indiscrétions parlaient d'un ajout de port USB-C, mais Apple aurait finalement changé d'avis pour poursuivre son objectif : se séparer de tous les ports de l'iPhone.

Il faut dire qu'aujourd'hui avec les chargeurs MagSafe pour les iPhone 12 et les bases de recharge sans fil Qi, de plus en plus d'utilisateurs se séparent du classique câble de recharge.

Apple pourrait pousser un peu plus l'expérience MagSafe avec la prochaine génération d'iPhone en incluant peut-être l'accessoire directement dans le packaging de l'iPhone 13 ou en réduisant fortement le prix afin que celui-ci soit plus accessible.

Pour rappel, les précédentes indiscrétions affirmaient que Apple supprimerait le port Lightning sur les iPhone 12, mais visiblement ça n'a pas été le cas.