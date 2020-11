Clan N : un nouveau jeu de beat'em up en approche de l'App Store

Il y a 28 min (Màj il y a 27 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Sur l'App Store, ce n'est pas le manque de diversité dont il faut avoir peur, étant donné le catalogue de plus en plus fourni. Celui qui ne trouve pas chaussure à son pied au sein de la boutique est, aux choix, soit de mauvaise foi, soit aveugle.



Pour les amateurs de beat'em up, il faut savoir qu'un nouvel acteur s'apprête à voir le jour : Clan N (v1.0, 184 Mo, iOS 7.0) vient d'être annoncé par le studio Klik! Games : s'inspirant des plus grands, et notamment d'un certain Golden Axe, le jeu nous plonge dans un univers pixel-art prometteur.



La bande-annonce du jeu :

Clan N disponible sur l'App Store le 24 décembre

Clan N est un jeu de beat'em up qui combine le gameplay d'arcade classique avec les brawlers modernes d'aujourd'hui. Avec une nature au rythme rapide, vous devez esquiver, bloquer et utiliser vos attaques légères, lourdes et spéciales à bon escient pour progresser.

Avec un thème ancien d'Extrême-Orient, vous serez mis au défi à travers 7 niveaux différents avec de nombreux ennemis différents et des boss.

Ainsi, il sera possible de plonger dans l'histoire du Clan N, un ancien groupe de samouraïs ayant juré de protéger le royaume de tous ceux qui cherchent sa destruction. Avec 7 niveaux et des centaines de zones de combats, le petit nouveau a de quoi plaire !



Verdit le 24 décembre, jour de sa sortie officielle !

Télécharger le jeu Clan N