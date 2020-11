HomePod Mini : Voici la publicité de Noël "The Magic of Mini"

Julien Russo

Noël approche et c'est la meilleure période pour promouvoir et vendre un tout nouveau produit qui vient d'être récemment commercialisé. Ça tombe bien puisque le HomePod mini devrait facilement obtenir le rôle de "produit star" des fêtes de fin d'année. Avec son faible prix et sa qualité audio au-delà des attentes, le HomePod Mini est mis sur le devant de la scène dans la dernière publicité d'Apple !

Le HomePod Mini dans une publicité remplie d'humour

Nous sommes aujourd'hui à un mois pile de Noël, grâce au confinement qui va devenir plus "light" dans les prochains jours, les Français vont pouvoir facilement se déplacer dans les magasins à côté de chez eux pour acheter leurs cadeaux de Noël.

Apple qui est au courant de ce changement à venir dans le confinement de nombreux pays européens a déjà préparé ses publicités pour ses nouveaux produits. Si pour l'instant nous n'avons pas encore la publicité de Noël des iPhone 12 et des nouveaux Mac, la firme de Cupertino vient de mettre en ligne la publicité du HomePod Mini que vous verrez bientôt partout !



Pour promouvoir sa petite enceinte connectée à seulement 99€, Apple a embauché la rappeuse et autrice-compositrice américaine Tierra Whack (aussi appelée Dizzle Dizz). Le scénario de la publicité est simple, Tierra rentre chez elle avec ses AirPods Pro dans les oreilles, une fois qu'elle a retiré sa veste, elle va utiliser la fameuse phrase "Hey Siri" pour lancer une musique. Cependant, le HomePod classique va réagir d'une façon assez spéciale et se transformer en... HomePod Mini avec à côté la rappeuse en version miniature.

Cette scène est très importante dans la communication d'Apple puisque la firme utilise une image familière du HomePod et provoque un choc visuel en transformant le produit en version mini, rien de mieux pour interpeller le consommateur devant son écran !

Pour cette publicité, Apple s'est rapproché de la célèbre agence marketing TBWA\Media Arts Lab. Celle-ci a organisé les décors, le scénario de la publicité et s'est rapprochée de la rappeuse pour sa participation.

Ce qui est formidable c'est que la firme de Cupertino arrive à promouvoir trois produits dans la même publicité, en premier les AirPods Pro (avec Tierra Whack qui écoute sa musique en marchant dans la rue), le HomePod classique qui est le premier visuel après le déclenchement de la commande "Hey Siri" et enfin le HomePod Mini est apparait après la transformation !



Si vous êtes intéressé pour acquérir la petite enceinte connectée d'Apple pour Noël, certains revendeurs proposent encore de recevoir votre commande avant le 25 décembre.



