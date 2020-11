MacBook Pro 14 / 16, AirPods 3, Apple Watch 7 et iPad 9 en 2021

Medhi Naitmazi

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit de lancer d'autres modèles de MacBook avec des puces Apple Silicon au cours du second semestre 2021, dans le cadre de la transition de deux ans de la société des processeurs Intel sur sa gamme Mac. Mais ce n’est pas tout, il liste tous les produits à venir.

Les MacBook Pro avec une puce M2 ?

Dans sa dernière note de recherche, Kuo a déclaré que ces modèles de MacBook présenteraient un nouveau design. Kuo n'a pas précisé de quels modèles il s'agirait, mais il avait précédemment affirmé que la firme travaillait sur des MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces redessinés avec une architecture Apple Silicon. Ces ordinateurs seraient lancés à la fin du deuxième trimestre ou au troisième trimestre 2021.



Les autres Mac Apple Silicon supposés incluent un iMac 24 pouces redessiné et une version plus petite du Mac Pro. Kuo avait d’ailleurs prédit le MacBook Air ARM à 799$.



Ce serait la suite logique après les premiers Mac d'Apple avec une puce M1 personnalisée, y compris le nouveau MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini, qui ont commencé à arriver chez les clients la semaine dernière.



Les modèles qui continuent à utiliser des processeurs Intel pour le moment incluent le MacBook Pro 13 pouces avec quatre ports Thunderbolt, le MacBook Pro 16 pouces, l'iMac, l'iMac Pro et le Mac Pro.

Un iPad 9 ?

Kuo a ajouté que la demande pour le nouvel iPad Air 4 était meilleure que prévu. Pour 2021, il s'attend à ce que la dynamique de croissance de l'iPad provienne de l'adoption de nouvelles technologies telles que le rétroéclairage mini-LED et la prise en charge de la 5G. Kuo s'attend à ce qu'un nouvel iPad à bas prix soit lancé dans la seconde moitié de 2021 - vraisemblablement l'iPad de neuvième génération.

AirPods 3 façon AirPods Pro

L’analyste le mieux renseigné sur Apple s'attend également à ce que les AirPods 3 soient lancés à la fin du deuxième trimestre de 2021. Il a précédemment affirmé que la conception des AirPods de troisième génération serait "similaire aux AirPods Pro", mais probablement sans suppression active du bruit.

Apple Watch 7

Enfin, Kuo a prédit que l’Apple Watch en 2021 bénéficierait de fonctions de gestion de la santé innovantes et d'une conception améliorée au niveau du design. Il est certainement question des modèles d'Apple Watch Series 7 redessinés qui devraient marquer une nouvelle étape dans ce secteur.

iPhone 13

Bien évidemment​​​​​​, Kuo ne parle pas des iPhone 13 ici car il a déjà évoqué ce sujet récemment avec un écran OLED LPTO capable de gérer l’affichage de 1 à 120 images par seconde selon les besoins, ainsi qu’un port lightning probablement supprimé. Le design resterait tel quel, mais avec un nouveau coloris marron.