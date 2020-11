MudRunner Mobile : le DLC “Old-timers” est disponible avec une nouvelle map

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Après avoir faire un carton PC, PS4, Xbox One et Switch avec des millions de ventes, le jeu MudRunner Mobile (v1.0.7, 906 Mo, iOS 13.0) s'est invité cet été sur nos appareils mobiles. Celui-ci vous emmène dans une simulation de conduite dans des environnements sinueux, qui offre une belle variété de véhicules.



À vous les missions extrêmes à travers la boue, les routes glissantes et les rivières déchaînées de Sibérie et d'autres contrées ! Les développeurs viennent de mettre à jour le jeu pour proposer un nouveau DLC du nom de “Old-timers”.



La bande-annonce de MudRunner Mobile :

MudRunner Mobile lance un nouveau DLC

MudRunner est l’expérience off-road ultime et vous place au volant d'incroyables véhicules tout-terrain, et vous défie d'affronter les conditions extrêmes de la Sibérie avec pour seules aides une carte et une boussole !

Aujourd'hui, MudRunner Mobile vient de recevoir une grosse mise à jour apportant le DLC Old-Timers, un nouveau bundle DLC avec prise en charge du contrôleur. Ce n'est pas tout, puisque la mise à jour comprend également l'optimisation de la caméra, des corrections de crash et quelques problèmes de progression.



Dans la boutique, il est également possible de retrouver un pack regroupant les 4 DLC à prix réduit : The Ridge, The Valley, Old-timers et l’extension American Wilds.

Télécharger MudRunner Mobile à 6,99 €