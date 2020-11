Slam Dunk : le Tsubasa du basket est de sortie sur mobile

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Comme prévu, le manga japonais SLAM DUNK qui a connu un grand succès du côté de l'Empire du soleil levant à sa sortie en 1990, vient d'arriver en jeu vidéo sur App Store. L'occasion de retrouver les grands personnages apparus à travers quelque 101 épisodes.



Comme un certain Olive et Tom (Captain Tsubasa), il s'agit d'une bande d'amis et de leurs rivaux qui règlent leurs différends sentimentaux et personnels sur les terrains de sport, ici le basket-ball. Et chacun a des talents bien spécifiques.



Voici le trailer vidéo :

Slam Dunk est disponible pour les joueurs mobile

SLAMDUNK est donc un jeu de basket-ball sur mobile en temps réel. Publié par DeNA et développé par Toei Animation, le jeu est directement adapté de l'anime japonais du même nom. Les joueurs fans de la licence peuvent donc contrôler les personnages originaux, ainsi que leurs compétences, tout en vivant l'intrigue classique de l'anime original. C'est un univers très expressif qui est bien retranscrit à l'écran, malgré des personnages enfantins loin des grands gaillards du manga.

Le titre de DeNa offre plusieurs modes de jeu avec notamment des 1v1, 2v2, 3v3 ou encore 5v5. Comme souvent, la partie gestion et collection est importante pour ici composer une équipe de champions qui sont complémentaires sur le parquet. Il y a un mode solo et un mode en ligne pour jouer contre d'autres joueurs du monde entier, tout en ayant la possibilité de jouer avec vos amis.



Slam Dunk est un free-to-play à tester et qui rappelle plutôt NBA Jam que NBA 2K dans l'esprit.

Télécharger le jeu SLAM DUNK