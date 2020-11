AirPods 3 : des capteurs pour reconnaitre de nouveaux gestes

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

La commercialisation des AirPods, moquée à l'époque à cause du design, a été très prolifique pour Apple devenant le numéro 1 des ventes d'écouteurs sans fil. La Pomme a depuis sorti une version 2 et une version Pro. On sait également que la firme prépare le futur de ces oreillettes, avec notamment une arrivée des AirPods 3, mais aussi d'un casque sans fil du nom de AirPods Studio.



Concernant les nouveautés à venir, si on en croit les brevets, Apple pourrait miser sur de nouveaux capteurs de bioauthentification capables d'apprendre les commandes vocales et les gestes du propriétaire.

Et si les AirPods 3 apprenaient vos gestes ?

Aujourd'hui, le US Patent & Trademark Office a publié une demande de brevet d'Apple concernant ses AirPods 3 et casque AirPods Studio à venir dans laquelle on découvre un capteur d'interférométrie à mélange automatique pour reconnaître les entrées de l'utilisateur. Pour faire plus simple, nos écouteurs seraient capables d'apprendre les commandes vocales et les gestes du propriétaire...



Pour ce faire, comme le montre le brevet déniché par PatentlyApple, le capteur interférométrique émet un faisceau lumineux via la tête d'un utilisateur permettant de détecter une déformation cutanée, ou une vibration. Le signe d'une action de l'utilisateur. La réflexion du capteur permet de déterminer la distance, le déplacement, le mouvement, la vitesse ou d'autres paramètres.



Les signaux reçus peuvent être utilisés pour la bio-authentification et / ou le conditionnement audio du son reçu ou des entrées vocales d'un microphone. On imagine par exemple un client qui fait mine de prononcer un mot ou bien un geste de la tête pour déclencher une action .



Le processeur de bioauthentification peut stocker des modèles vocaux de l'utilisateur pour reconnaître et / ou authentifier des commandes vocales. Les modèles vocaux de l'utilisateur peuvent avoir été saisis dans l'appareil (AirPods) pendant une session de formation initiale, ou peuvent être obtenus pendant l'utilisation de l'appareil en utilisant des algorithmes d'apprentissage.



Dans son brevet, Apple déclare que l'invention pourrait également concerner un casque à affichage visuel, tel qu'il peut être utilisé par un casque utilisateur de réalité mixte, de réalité augmentée ou de réalité virtuelle (AR / VR).