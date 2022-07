Pas de capteurs de santé sur les AirPods Pro 2 pour Mark Gurman

Alors que de nombreuses rumeurs indiquaient depuis des mois que les AirPods Pro 2 seraient dotés d'un capteur intégré de fréquence cardiaque et de température corporelle, Mark Gurman de Bloomberg a remis en cause ce récit, affirmant qu'il était peu probable qu'une telle fonction soit proposée prochainement sur les écouteurs sans fil d’Apple.

Une fonctionnalité pour les AirPods Pro 3

Dans sa dernière lettre d'information "Power On" que l’on a vu notamment pour l’Apple Watch 8 hier soir, le journaliste a déclaré :

Au cours des derniers mois, des rumeurs ont circulé sur la capacité du modèle de cette année à déterminer le rythme cardiaque ou la température corporelle de son utilisateur. On m'a dit qu'aucune de ces deux fonctions n'est susceptible d'arriver dans la mise à jour de 2022.

Gurman explique tout de même que ces deux fonctionnalités ont été étudiées par Apple et pourraient arriver un jour, pourquoi pas sur les AirPods Pro 3.

Le mois dernier, une rumeur de 52Audio affirmait que les AirPods Pro 2 seraient capables de mesurer le rythme cardiaque et la température corporelle à l'intérieur de l'oreille. Selon ce même rapport, les AirPods Pro 2 seraient dotés de l'USB-C, d'une puce H2 et de la fonctionnalité Localiser. Les informations du journaliste remettent donc une partie de cela en cause.



Apple n'a toujours pas proposé de mise à jour aux AirPods Pro depuis leur lancement fin 2019, à part un nouvel étui de chargement MagSafe à l'automne dernier, ce qui a permis de les nommer AirPods Pro 2021. Trois ans après, on s'attend à ce qu'Apple annonce une nouvelle génération des AirPods Pro plus tard cette année, peut-être à peu près au moment où elle lancera l'iPhone 14 et les nouveaux modèles d'Apple Watch 8 cet automne.