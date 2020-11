L'application Apple TV arrive sur les TV Sony de 2018, 2019 et 2020

L'application Apple TV continue son bout de chemin en ce qui concerne sa disponibilité sur les différents modèles de téléviseurs. À travers une multitude de partenariats, Apple cherche à acquérir un maximum de visibilité pour son service de streaming Apple TV+ et son catalogue iTunes riche en contenus. Le dernier en date a avoir effectué une grosse annonce c'est Sony qui dévoile l'arrivée imminente de l'app Apple TV sur plusieurs de ses téléviseurs connectés.

Découvrez les modèles de chez Sony qui vont bénéficier d'Apple TV

Si vous comptez prendre une Apple TV pour profiter du nouveau service de streaming d'Apple, pas besoin puisque vous allez probablement tout avoir dans votre télévision connectée sous peu (si ce n'est pas déjà le cas).

Pour les propriétaires de TV Sony, les choses semblent bien bougées. Le constructeur a exprimé que grâce à l'accord avec la firme de Cupertino, l'application Apple TV est en cours de déploiement sur plusieurs de ses modèles de téléviseurs.

D'ici les prochaines heures, tous les modèles commercialisés en 2020, la majorité des modèles de 2019 et quelques modèles de 2018 vont avoir l'application Apple TV qui va être automatiquement ajoutée sur l'écran d'accueil.

À noter que les seuls modèles de 2018 qui auront l'app sont les : AF9/A9F et ZF9/Z9F, tous les autres ne sont pas prévus pour le moment.



La promesse vient d'une précédente déclaration, Sony avait expliqué l'année dernière que les discussions avec Apple étaient sur la bonne voie pour proposer Apple TV+ avant la fin de l'année 2020.

Le firmware concerné est le "v6.4960", normalement votre TV va vous proposer de l'installer via une pop-up pendant l'utilisation, si ce n'est pas le cas, vous retrouvez la proposition d'installation de mise à jour dans les paramètres.

Une application Apple TV avec tous ses avantages

Sony a voulu bien faire les choses et explique que toutes les personnes qui utiliseront l'app Apple TV sur les modèles de TV Sony compatibles pourront profiter de la 4K HDR et du Dolby Atmos.

L'accord entre Apple et Sony a également apporté la disponibilité de l'application sur la PlayStation 4 et la nouvelle PlayStation 5 depuis quelques semaines.



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.



