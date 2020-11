Windows 10 ARM commence à tourner sur MacOS 11 et la puce M1

Ce ne sont que des tests, rien n'est encore stable, mais dans quelques mois, il sera possible d'avoir à la fois Linux et Windows en natif sur un Mac avec un processeur Apple Silicon. Fini l'émulateur.



Après avoir vu hier que Linux sur Mac M1 était en bonne voie, voilà que Alexander Graf, un développeur allemand, a commencé à travailler pour insérer l'hyperviseur de virtualisation Big Sur dans le célèbre émulateur Qemu. Les premiers changements lui ont permis d'exécuter la version Windows 10 ARM dans Big Sur sans trop de problèmes.

Windows ARM bientôt sur les nouveaux Mac ?

Microsoft, rappelons-le, ne vend ni même ne distribue la version ARM de Windows 10 et pour cette raison, le développeur s'est appuyé sur une version Insider Prewiew. Cependant, le projet QEMU semble être un succès.



Comme Graf le rappelle lui-même, ce n'est pas une émulation : Windows 10 ARM fonctionne nativement sur l'architecture Apple Silicon, et il ne faudra pas longtemps avant que nous voyions des comparaisons entre une Surface Pro X, qui a un processeur Qualcomm à l'intérieur, et un Mac avec M1 sur lequel Windows 10 s'exécute.



Si tout cela n'a, encore une fois, rien d'officiel, Graf indique qu’il peut exécuter des apps Windows x86 et que c'est Windows 10 qui se charge de faire la conversion vers l'architecture arm64. Le résultat est presque au niveau de Rosetta d'après le développeur.



Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la différence est faite par les développeurs qui suivent une entreprise plus que par l'entreprise elle-même: autour de M1, il y a de l'intérêt et de l'enthousiasme. Huawei avec AppGallery était très bien, mais s'il n'avait eu que la moitié de la force d'Apple pour déplacer ceux qui développent aujourd'hui, nous trouverions sur le marché des smartphones Huawei plus complets et plus rapides que tous les smartphones Android.



Reste qu'Apple a été clair, c'est à Microsoft de jouer si il veut permettre un boot camp avec Windows car macOS 11 et les Mac M1 sont prêts à accueillir la version ARM.