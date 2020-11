Digitimes confirme le miniLED sur MacBook Pro et iPad Pro en 2021

Il y a 3 heures

Alban Martin

La rumeur enfle autour des nouveaux types d'écran à venir chez Apple. Après l'OLED sur l'Apple Watch et l'iPhone, la firme se prépare à changer de technologie d'affichage sur iPad et MacBook. En effet, Digitimes confirme les dires de Ming-Chi Kuo, de L0vetodream ou encore Bloomberg qui ont tous évoqué le miniLED pour l'an prochain sur les iPad Pro et les MacBook Pro. Les haut de gamme auront donc un argument de poids.

MacBook Pro 16 pouces et iPad Pro 2021 en miniLED

Le quotidien taïwanais Digitimes ne nous apprend rien si ce n'est que les deux produits les plus attendus du côté d'Apple en 2021, à savoir l'iPad Pro et le MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M1X seront tous les deux fournis en écran mini LED par des entreprises locales.

En effet, Epistar, FitTech, SMT, Auras Technology et autre All Ring Technology ont été sélectionnés par la firme de Cupertino pour participer à la production de l'ordinateur portable et de la tablette. Ils ont donc eu accès à certaines échéances clés qui permettent de définir un calendrier assez précis. La source explique que Foxconn Technologues et Compal Electronics se chargeront de l'assemblage des iPad Pro 2021 quand Quanta Computer et Foxconn s'occuperont des MacBook Pro.



L'iPad Pro 2021 sera lancé au cours du premier semestre 2021 quand le MacBook Pro 16 pouces sera commercialisé sur la deuxième partie de l'année. En revanche, aucun mot sur le design qui pourrait évoluer pour marquer le coup.



On rappellera que la technologie de rétro-éclairage mini-LED qui remplacera le bon vieux LED des LCD offrira plusieurs avantages indéniables comme une palette de couleurs élargies, un contraste bien plus élevé mais aussi un composant plus léger et plus fin. De même, la rémanence devrait être quasiment éradiquée, de quoi offrir un confort optimal en vidéo et pour les jeux vidéo.