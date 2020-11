SaGa Frontier Remastered : le classique de la PlayStation débarquera sur iOS en 2021

De plus en plus de classiques de nos anciennes consoles de salon connaissent une remasterisation à destination de leurs petites soeurs, mais également de nos appareils mobiles. Le dernier en date risque de faire sourire les joueurs PlayStation, puisque l'opus SaGa Frontier est actuellement en pleine refonte pour une sortie prévue sur iOS, Android, Nintendo Switch, PS4 et PC en 2021.



Si vous ne connaissez pas ce jeu, il faut savoir qu'il est sorti en 1997 sur la première console de Sony : prenant la forme d'un RPG, il emmenait alors le joueur dans une aventure magique remplie de monstres et de fantaisies.



Voici la bande-annonce de cette remasterisation :

Au cours du week-end, Square Enix a annoncé une remasterisation de l'un de ses grands classiques, disponible alors sur la première PlayStation. En effet, durant l'année 2021, nous aurons la chance de pouvoir découvrir, ou redécouvrir, un certain Saga Frontier. Au fil des ans, Square Enix a apporté plusieurs jeux SaGa sur nos mobiles, mais l'arrivée du premier opus est une excellente nouvelle pour les fans de la franchise.



Avec ses combats au tour par tour et sa bande originale prenante, le jeu avait connu un énorme succès à sa sortie. La nouvelle version inclura également Fuse en tant que personnage jouable supplémentaire, de nouveaux événements et des graphismes améliorés.



Sortie prévue pour l'été 2021 !