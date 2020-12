Apple a activé FaceTime en 1080p sur plusieurs modèles d'iPhone avec iOS 14.2

Cette nouveauté vient d'être étendue à plusieurs générations d'iPhone comme l'a remarqué MacMagazine . Sur son site en version américaine, Apple explique que le FaceTime 1080p est désormais accessible pour les iPhone 8 jusqu'aux iPhone 11 , mais uniquement en WiFi , si vous êtes en 3G ou 4G vous aurez toujours la qualité 720p et impossible de changer cela dans les réglages ! La nouveauté aurait débarqué lors de la dernière mise à jour iOS 14.2 qui a été mise en ligne le 5 novembre dernier. Apple a joué la carte de la discrétion à ce sujet puisqu'aucune précision n'a été ajoutée dans les notes de la mise à jour. Faites la comparaison sur le site d'Apple US

Le 1080p est arrivé pour la première fois sur FaceTime avec les iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Apple a informé que la qualité était accessible sur tous les nouveaux modèles sous réserve d'être connecté à un réseau WiFi ou en 5G . Vous l'aurez compris, Apple ne cherche pas à économiser votre data, mais plutôt à vous apporter une qualité stable et optimale pendant toute la durée de votre conversation.

Cela faisait des années que les clients Apple demandaient à la firme de Cupertino d'activer la qualité 1080p sur les appels via FaceTime. Une demande qui était tout à fait légitime surtout quand nous sommes sur un réseau WiFi avec un débit descendant et montant dans les attendues pour ce type de communication.

