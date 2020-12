Apple Store : voici les dates pour être sûr de recevoir vos cadeaux avant Noël

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Il n'y a rien de plus désagréable que de commander un cadeau de Noël et de le recevoir après le 25 décembre. Si cela arrive tous les ans, des entreprises comme Apple étudient les délais de livraison et estiment si vous recevrez votre colis avant ou après Noël. Pour être sûr que toute votre organisation se passe bien, Apple communique même une date limite pour passer votre commande sur l'Apple Store en ligne.

Voici les dates pour chaque produit Apple

C'est la tradition, Apple dévoile tous les ans sur son site la date limite pour être sûr de recevoir votre commande avant le 25 décembre. Pour 2020, la firme de Cupertino vous conseille d'anticiper votre achat concernant les nouveaux iPhone 12, en effet ils sont tous concernés par des délais assez importants dû à une production qui a commencé avec du retard et à une très forte demande partout dans le monde.

iPhone

iPhone 12 Pro Max : commander avant le 1er décembre

iPhone 12 Pro : commander avant le 1er décembre

iPhone 12 : commander avant le 22 décembre

iPhone 12 mini : commander avant le 22 décembre

iPhone SE : commander avant le 22 décembre

iPhone 11 : commander avant le 22 décembre

iPhone XR : commander avant le 22 décembre

Apple Watch

Apple Watch Series 6 : commander avant le 22 décembre

Apple Watch SE : commander avant le 22 décembre

Apple Watch Series 3 : commander avant le 22 décembre

iPad

iPad Pro avec et sans gravure : commander avant le 11 décembre

iPad Air avec et sans gravure : commander avant le 4 décembre

iPad avec et sans gravure : impossible de l'avoir pour Noël (passer par le retrait en Apple Store si possible)

iPad mini avec et sans gravure : commander avant le 15 décembre

Mac

MacBook Air : commander avant le 8 décembre

MacBook Pro 13" : commander avant le 8 décembre

MacBook Pro 16" : commander avant le 8 décembre

iMac : commander avant le 11 décembre

iMac Pro : commander avant le 8 décembre

Mac mini : commander avant le 22 décembre

AirPods

AirPods Pro avec et sans gravure : commander avant le 22 décembre

AirPods avec et sans gravure : commander avant le 22 décembre

HomePod

HomePod mini : impossible de l'avoir pour Noël (passer par le retrait en Apple Store si possible)

HomePod : commander avant le 22 décembre

Apple TV

Apple TV 4K : commander avant le 22 décembre

Apple TV HD : commander avant le 22 décembre

iPod Touch

iPod touch avec et sans gravure : commander avant le 21 décembre

Apple précise également que les délais de retour sont prolongés pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez retourner une commande jusqu'au 8 janvier 2021 pour tout produit acheté en Apple Store physique ou en ligne entre le 10 novembre et le 25 décembre 2020.

À noter que tous les délais communiqués ci-dessus sont en évolution permanente et sont susceptibles de changer dans les prochaines 24 heures. Vous pouvez voir le délai de livraison en simulant un achat sur l'Apple Store en ligne, juste au-dessus du bouton "Ajouter au Panier", Apple propose de voir en temps réel le jour exact ou la date approximative.



Source