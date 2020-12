Google Maps va vous informer des changements dans votre ville

Hier à 21:51

Julien Russo

Google ne cesse d'innover et de proposer de nouvelles idées pour vous convaincre d'utiliser son application de cartographie. La dernière en date est plutôt bien pensée puisque la firme de Mountain View a décidé d'introduire un flux communautaire dans son application Google Maps. Cela va vous permettre d'avoir une visibilité fiable et directe sur ce qui se passe dans votre ville !

Google Maps joue la carte de la communauté

Il est difficile de dire aujourd'hui qu'il manque des fonctionnalités dans Google Maps, l'application du géant californien s'avère être l'une des plus complètes et précises sur le marché. Cependant, pour Google cela ne suffit pas, il faut toujours plus pour attirer de nouveaux utilisateurs.

L'entreprise a décidé de développer le côté "sociable", "communauté" de Google Maps. D'ici quelques jours, vous allez retrouver toutes les dernières actualités de la ville où vous vous trouvez. En effet, il sera possible d'être mis au courant de l'ouverture d'un restaurant, des événements qui auront lieu avec leur date, mais aussi d'avoir les derniers avis et photos des établissements proches de votre position géographique.



Google va proposer aussi un moyen de suivi, vous allez pouvoir être averti des mises à jour des restaurants à proximité, ils pourront vous informer des nouveaux plats disponibles sur la carte ou encore des réductions en cours sur les applications de livraison de repas.

Google a expliqué que ce système de suivi (qui fait penser à Twitter ou Facebook) a permis d'avoir des résultats concluants très rapidement :

Au début des tests du flux communautaire, nous avons vu que les messages des marchands sont vus deux fois plus qu'avant l'existence du flux. Ainsi, maintenant, plus de gens peuvent voir si une entreprise locale offre un nouveau service, a une spécialité à durée limitée ou a ouvert des sièges extérieurs.

Cette communication au sein de l'application Google Maps va permettre aux commerçants et restaurateurs d'atteindre une nouvelle clientèle, ce qui est toujours une bonne chose surtout pendant une période de pandémie qui a fortement impacté les chiffres d'affaires.

La mise à jour intégrant le flux communautaire est en cours de déploiement sur iOS et Android, si vous n'avez pas encore la mise à jour de disponible sur l'App Store, celle-ci devrait arriver de façon imminente. À noter que le flux communautaire peut ne pas être visible après l'installation de la mise à jour, mais les jours qui suivront.

