Les iPhone 12 perdent la 5G et la 4G...

La nouvelle gamme « iPhone 12 » est disponible depuis plus d'un mois, en tout cas pour les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, avec notamment la prise en charge de la 5G. Côté États-Unis, il semble y avoir un problème notable avec la perte de connexion de l'iPhone 12 de manière inattendue, à la fois en 5G et en 4G LTE.

Il s'agit d'un début de problème qui toucherait au moins 500 personnes d'après les forums Reddit et Apple Discussions. Plusieurs témoignages se succèdent et évoque des pertes de signal depuis fin octobre, comme l'utilisateur joxesCA qui a publié son retour d'expérience.



Voici ce qui se passe :

J'ai reçu mon iPhone 12 Pro vendredi. Je l'ai activé samedi. Dimanche, j'ai conduit pendant 10 minutes et quand j'arrive à destination, je n'ai vu aucun bar de réception et aucun service. Et au milieu de l'écran dans une case grise : "votre iPhone n'est pas connecté".



La seule façon de rétablir la connexion était de basculer le mode Avion sur ON puis OFF.



L'iPhone avait le mode cellulaire à 5G Auto. Je l'ai changé sur LTE pour tester. Et c'était pareil.



J'ai donc réinitialisé les paramètres réseau : même problème et j'ai réinitialisé l'iPhone en tant que nouvel iPhone et tout réinstallé à partir de zéro (pas à partir d'une sauvegarde enregistrée) : même problème.



J'ai conduit ma voiture et j'ai trouvé l'emplacement exact où le téléphone a perdu le réseau. Si le téléphone a perdu le réseau, cela signifie que j'atteins la fin de la zone de couverture à partir d'une certaine antenne. Il semble que quelque chose s'est passé avec le téléphone lorsque j'atteins une zone couverte par une nouvelle antenne.



J'ai appelé mon opérateur et ils m'ont dit que tout allait bien de leur côté et que j'avais la bonne carte SIM pour un appareil 5G.



J'ai appelé le support technique Apple et ils ont installé à distance sur mon téléphone deux profils :

Journalisation de la bande de base et de la téléphonie

Diagnostics CFNetwork

J'ai pu reproduire le problème après avoir parlé au technicien Apple et j'ai pu soumettre le rapport.



J'ai poussé un peu la recherche et j'ai trouvé sur Reddit beaucoup de gens qui parlaient du même problème non seulement sur Verizon (mon opérateur) mais aussi sur AT&T.



Je n'ai jamais eu un tel problème avec le 11pro.