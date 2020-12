Microsoft Teams ajoute l'intégration de CarPlay

On ne présente plus Microsoft Teams (v2.1.0, 233 Mo, iOS 11.0) tant ce dernier a fait parler de lui pendant le confinement : véritable outil de travail et de conférence, ce dernier se place comme étant le concurrent parfait d'un certain Slack.



Car oui, tous deux se présentent comme étant des espaces de discussion, d'échange et d'organisation pour les différentes compagnies. Il faut savoir que l'application iOS va être mise à jour par ses développeurs pour amener une grande nouveauté : l'intégration de CarPlay.

Microsoft Teams se met à jour pour CarPlay

Oui, vous avez bien lu, Microsoft Teams va donc se mettre à CarPlay... Mais, dans quel but ? Que faire de cet outil au sein de notre voiture ? C'est très simple : il sera possible de lancer et de répondre aux appels en utilisant l'unité principale de son véhicule.



Ce n'est pas la seule nouveauté puisque dès le début 2021, Microsoft Teams ajoutera la prise en charge du transfert d'appels entre les appareils mobiles et le bureau.

Les utilisateurs de Microsoft Teams pourront également bientôt transférer des appels entre leur mobile et leur ordinateur de bureau, ce qui permettra aux utilisateurs de déplacer rapidement des emplacements au milieu d'un appel audio ou vidéo. L'application Teams permettra aux gens de se joindre sans audio sur un appareil supplémentaire, ou simplement de transférer l'appel et de le terminer automatiquement sur d'autres appareils. Microsoft affirme que cette fonctionnalité sera disponible au début de 2021.

