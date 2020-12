Le prix des versions 2021 des Tesla Model S et Model X en hausse

Précédemment, nous apprenions qu'Elon Musk avait pour projet de proposer une Tesla propre à l'Europe, notamment en étant plus compacte, mais également moins cher, tout en prenant en considération les législations en Europe. Il semblerait que ce ne soit pas la seule nouveauté à venir pour le constructeur de voitures électriques.



Alors que la Model S voyait son prix baissait de 4 000€ le mois dernier, voilà que celui-ci grimpe de 5 000€. Même son de cloche pour la Model X, qui voit son prix augmenter...

Tesla décide d'augmenter les prix des Tesla Model S et Model X

Que se passe-t-il chez Tesla ? Le constructeur américain semble vouloir faire le yo-yo avec les prix de ses différentes voitures. Alors que le mois dernier, la Model S avait le droit à une belle baisse de prix de 4 000€, voilà que la firme d'Elon Musk décide de faire marche arrière et de l'augmenter de 5 000€, tout comme la Model X.



Ainsi, il faudra à nouveau débourser plus de 80.000€ pour la première, tandis que le SUV affiche un prix minimal de 94 990€ pour sa version "Grande Autonomie Plus".



Du côté de la Model 3, il faudra débourser 1 100€ de plus pour les différentes versions. Seulement, l'augmentation du prix se justifie par la légère mise à jour du design présentée le mois dernier.



