Amazon Music Unlimited : les abonnés peuvent profiter des clips vidéo

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Amazon Music est loin d'être le plus à plaindre sur le marché des services de streaming, même si Amazon est derrière Apple et Spotify, l'entreprise s'en sort très bien avec une base d'abonnés fidèles. Cependant, la course à la part de marché doit obligatoirement passé par l'étape innovation et nouveauté pour rendre l'offre plus attractive et prendre des abonnés chez les concurrents.

Amazon Music Unlimited propose les clips vidéo

Si vous êtes abonnés à Amazon Music Unlimited, vous allez adorer cette nouveauté. Le géant de Seattle a décidé d'inclure les clips vidéos dans son application de streaming, réservé uniquement aux abonnés payants, vous allez pouvoir retrouver des vidéos en qualité 1080p, sans aucune publicité !

Pour l'instant, Amazon a ajouté plusieurs centaines de clips et va en ajouter plein d'autres d'ici les prochains jours.

L'intégration qu'a apportée Amazon est identique à celle que propose YouTube Music, c'est-à-dire que vous aurez un basculement entre la lecture audio et vidéo en seulement quelques secondes.

À l'heure actuelle, les clips vidéos sont proposés sur Apple Music, Tidal, YouTube Music, mais toujours pas sur le premier du marché... Spotify !

Le service de streaming suédois n'a pour l'instant fait aucun effort à ce sujet.



Envie de tester Amazon Music ? Vous ne pouvez pas mieux tomber.

Amazon propose en ce moment 3 mois d'abonnement OFFERT pour tester son incroyable catalogue avec un mode hors connexion et aucune publicité.

