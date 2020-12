Un retour en force de l'iPhone sur le marché des smartphones au T4 2020

Dans sa globalité, l'année 2020 aura été un peu difficile pour Apple et ses iPhone. En effet, selon plusieurs rapports d'analyses, la firme de Cupertino aurait vendu moins d'iPhone que Samsung, Huawei et Xiaomi au troisième trimestre. Cependant, d'après le cabinet Trendforce, Apple pourrait rapidement remonter grâce notamment à l'arrivée des nouveaux iPhone 12 qui se vendent comme des petits pains depuis qu'ils ont été commercialisés.

L'iPhone 12, la solution d'Apple pour doubler ses concurrents chinois ?

Comme beaucoup d'autres entreprises, Apple a été gêné dans son organisation pour lancer ses nouveaux produits. Si cela n'a pas vraiment impacté le chiffre d'affaires qui a même augmenté grâce aux ventes d'iPad et de Mac favorisé par le télétravail, Apple a perdu sa place de leader (après Samsung) sur le marché des smartphones. En effet, les concurrents chinois comme Xiaomi ou encore Huawei ont profité de la faiblesse du géant californien pour prendre la deuxième et troisième place du classement !



La cause essentielle de cette perte de vitesse est l'absence totale des iPhone 12 dans ce troisième trimestre. Chaque année, Apple propose ses nouveaux iPhone dès mi-septembre, cela permet d'inscrire les ventes dans le T3, mais cette année Apple n'a pas pu suivre le rythme habituel à cause de la production ralentie par le Covid-19.

La bonne nouvelle c'est que cette mauvaise tendance devrait disparaitre dès le quatrième trimestre qui a commencé le 1er octobre. D'après le cabinet d'analyse Trendforce, Apple devrait exploser sa part de marché dans le secteur des smartphones grâce aux belles performances des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max qui connaissent d'ailleurs d'importants délais sur la livraison.

Trendforce a minutieusement observé la situation actuelle des ventes en ligne et en boutique physique, la demande pour les nouveaux iPhone 12 est phénoménale et Apple pourrait écouler jusqu'à 74,1 millions d'iPhone en seulement 3 mois.

Concernant le 4T20, Apple va sensiblement améliorer ses performances. Bien que les modèles de la série 12 aient un coût de nomenclature plus élevé que les modèles de la série 11 en raison de l'inclusion de la capacité 5G, Apple utilise la même stratégie de tarification proactive que l'année dernière pour améliorer les ventes dans le segment de marché haut de gamme qui a été touché par la pandémie. Dans le même temps, Apple va capturer une partie de la demande qui était à l'origine destinée aux appareils de Huawei. En tant que tel, TrendForce estime que la production d'iPhone d'Apple au 4T20 atteindra 74,1 millions d'unités ou potentiellement plus

Le cabinet d'analyse voit aussi une année 2021 grandiose pour le marché des smartphones. Alors que les vaccins arrivent et que nous commençons à voir le bout du tunnel de ce cauchemar, dès l'année prochaine les ventes de smartphones vont repartir à la hausse et la production mondiale devrait augmenter de 9% pour atteindre les 1,36 milliard d'unités.