Et si Apple nous réservait un nouveau produit pour le 8 décembre ?

Il se pourrait que les prochains jours nous réservent quelques surprises du côté d'Apple, puisque le fabricant aurait annoncé en interne la commercialisation prochaine d'un nouveau produit. En effet, la Pomme a envoyé un mémo aux réparateurs pour une modification liée à Apple Care, ce qui arrive en général avec le lancement du côté de la firme.



C'est donc le moment de prendre les paris : est-ce que l'on aura enfin le droit aux AirTags ? Peut-être le casque AirPods Studio ?

Apple pourrait dévoiler un nouveau produit ce 8 décembre

On se rappelle que quelques semaines en arrière, le célèbre L0vetodream annonçait une surprise d'Apple pour la période de Noël. Une annonce qui concorde avec le nouvel article de MacRumors, qui selon ses sources, affirme que la Pomme fera la présentation d'un nouveau produit le 8 décembre prochain.



En effet, la firme aurait informé les réparateurs agréés de l'arrivée prochaine d'une nouveauté qui aura le droit à son programme Apple Care. On ne sait pas s'il s'agit d'un seul et unique produit, puisque le mémo parle de "nouvelles références et nouvelles descriptions"...



Reste désormais à savoir de quel(s) produit(s) on parle, même si il y a fort à parier que ce soit les balises AirTags.



