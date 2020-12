L'application TousAntiCovid a coûté plus de 6 millions d'euros

Un bilan complet a été établi au sujet des décisions prises par l'Etat concernant la gestion de la crise du coronavirus. Plus de 200 pages reviennent sur les évènements qui se sont déroulés ces derniers mois à commencer par les coûts réels liés à l'applications TousAntiCovid qui est resté un flop total durant de longs mois.

C'est l'heure du bilan financier pour l'application TousAntiCovid

Comme vous le savez, les décisions de l'Etat au sujet de cette pandémie de coronavirus sont très controversées et critiquées ces derniers temps. C'est pour cela qu'un bilan global de la gestion de cette crise a été créé et présenté par Éric Ciotti, député les Républicains. Ce rapport de plus de 200 pages a pour but de faire un point complet sur toutes les décisions que l'Etat a validé à propos de cette pandémie. Plus de 130 heures d'auditions ainsi que six mois de travail intensif ont été nécessaire à l'élaboration de ce rapport.



Dans ce bilan, le point qui nous intéresse tout particulièrement, c'est l'application StopCovid, devenue TousAntiCovid après un flop de plusieurs mois. Le rapport revient sur les propos tenus par M. Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du numérique qui avait assuré que le développement et tout ce qui se situe autour de l'application TousAntiCovid coûtait seulement quelques milliers d'euros par mois, ce qui au vu de la réalité est totalement faux. D'après les derniers chiffres réels, le coût total s'élèverait à 6.5 millions d'euros. Certes, l'application a été créée par un consortium dirigé par l'Institut national de recherche en science et technologies du numérique qui part sa fonction à la fois publique et privée a permis à l'Etat de développer et proposer cette application gratuitement mais, ce que M. Cédric O n'a pas précisé, c'est tous les frais supplémentaires liés à l'application. Nous évoquions par exemple l'hébergement à 6 chiffres mensuels.



Voici le détail complet en image :

L'application a depuis connue une refonte majeure de son interface et de ses fonctions, elle a même eu le droit à un changement de nom en passant de StopCovid à TousAntiCovid. Depuis l'arrivée de la "nouvelle" application, les téléchargements ont dépassé les 10 millions, ce qui permet de donner un peu de souffle à l'Etat autour de ce sujet, tant la situation était ridicule les mois précédents. Quoi qu'il en soit, cette crise sanitaire est loin d'être terminée malgré l'apparition de plusieurs vaccins dont certains pays comme le Royaume-Uni vont se servir dès la semaine prochaine. Pour rappel, les scientifiques estiment que même dans le meilleur des cas, la situation ne pourra pas redevenir totalement "normale" avant le 4ème trimestre 2021, autrement dit dans un an. N'oubliez pas de faire attention et de prendre le plus de précautions possibles afin de protéger vos proches et vous-même.



