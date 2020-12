Un brevet dévoile une PS5 avec deux GPU

Pour la PlayStation 5, Sony devrait prendre la même organisation que la précédente génération. C'est-à-dire sortir le premier modèle puis proposer deux autres versions dans les années qui suivront. On peut (en toute logique) s'attendre à une PS5 Slim et une PS5 Pro à venir d'ici 2023. Un récent brevet a attiré notre attention, en effet Sony parle d'une PlayStation 5 encore plus puissante avec deux GPU !

Des améliorations impressionnantes

Si vous avez l'habitude de suivre l'actualité Apple, vous savez exactement comment fonctionne le dépôt de brevet. Les entreprises travaillent sur des projets et au fur à mesure protègent les technologies qui feront évoluer des produits déjà existants ou qui seront intégré dans de futurs produits qui ne sont pas encre commercialisée. Cette étape est indispensable pour éviter que les concurrents volent des avancées qui pourraient révolutionner tout un secteur !



Dans le cas de Sony, même si la concurrence ne se résume qu'à Microsoft et Nintendo sur le marché des consoles, la firme protège quand même ce qui arrivera prochainement dans la PlayStation.

L'entreprise a déposé un brevet très intéressant en janvier 2019, celui-ci vient d'être dévoilé officiellement il y a quelques heures. Sony parle dans ce brevet d'une console avec deux GPU, il pourrait s'agir de la PlayStation 5 Pro qui devrait arriver dans les prochaines années pour dynamiser les ventes de la console star.

Le fait d'avoir deux GPU dans la PS5 permettrait d'améliorer de manière spectaculaire les graphismes de la console, en plus Sony explique dans le brevet que chaque GPU aura un rôle dédié :

Dans un environnement de simulation multi-GPU, la gestion des tampons d'images peut être mise en œuvre par plusieurs GPU rendant des images vidéo respectives ou en rendant des parties respectives de chaque image de vidéo. L'un des GPU contrôle la sortie d'images HDMI en recevant des informations d'images de l'autre GPU et en lisant des images complètes via un port de sortie HDMI physiquement connecté. Ou, les sorties des GPU peuvent être multiplexées ensemble.

Le brevet parle également d'un ajout de RAM et des composants qui auront pour but de développer la réactivité et les performances du cloud gaming.

On imagine que ce brevet déposé en janvier 2019 doit être aujourd'hui à un stade bien plus avancé, la PlayStation 5 Pro pourrait être prête bien plus tôt qu'on ne le pense !

Pour rappel, il y a eu 3 ans entre la commercialisation de la PlayStation 4 et la sortie de la PlayStation 4 Pro, est-ce que Sony choisira le même timing avec la PS5 ? Difficile à dire, mais il est fort probable que l'entreprise jouera la carte de la nouveauté dès que les ventes de sa nouvelle console se seront essoufflées (ce qui n'est pas près de se produire).



