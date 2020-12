Code Racer : un jeu de course à venir basé sur la programmation

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Après le très intéressant ReCharge RC qui permet de créer ses courses de voitures téléguidées, le développeur de Hondune Games, Brandon Proulx, vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau jeu nommé Code Racer.



Ce jeu éducatif va permettre aux jeunes (mais pas seulement) d'apprendre la logique de programmation en remplaçant les contrôles classiques par des ordres à donner à son véhicule.



Regardez la vidéo trailer :

Code Racer : le nouveau jeu de Hondune Games

Hondune Games adore les jeux de voitures originaux. Avec Code Racer, on retrouve l'idée de Truck Trials où vous devez parcourir des niveaux qui sont mis en place avec différents terrains et obstacles. L'objectif étant de se rendre à la fin en un seul morceau. Le gros problème est que vous ne contrôlez pas vos véhicules de manière traditionnelle et que vous les dirigez avec des commandes séquentielles de type programmation. Tournez à gauche, tourner à droite, accélérer, arrêt ... ce sont ces types de commandes que vous devez prévoir à l'avance dans Code Racer, avant de lâcher votre véhicule dans chaque niveau pour voir si votre jeu d'instructions est correct et permet d'atteindre la fin du parcours en toute sécurité, ou non. C'est le même principe que Code Karts mais en plus poussé.

Code Racer mettra en vedette plus de 100 niveaux à compléter, des défis quotidiens et une composante en ligne qui permettra de se frotter à d'autres joueurs pour voir qui peut coder le chemin le plus rapide. Le jeu comprendra également 30 véhicules différents et, étant basés sur la physique, ils auront sans aucun doute différents niveaux de maniabilité.



Actuellement, la version Android du Code Racer est disponible en précommande sur le Google Play Store, et le jeu est attendu sur iOS et Android à la mi-Décembre. Si vous voulez patienter avec un jeu du studio, testez ReCharge RC :

Télécharger le jeu gratuit ReCharge RC