Google Authenticator 3.1 facilite le changement de téléphone et adopte le mode sombre

Il y a 30 min

Medhi Naitmazi

L’application Google Authenticator vient de passer en version 3.1 sur l’App Store avec deux nouveautés majeures. La première concerne le transfert de la configuration d’un téléphone à un autre. La seconde plaira aux amateurs du mode sombre.

Comment ça marche Google Authenticator ?

Si vous ne connaissez pas Google Authenticator, il s’agit d’une application qui génère des codes de validation pour se connecter aux services utilisant le système à double facteur. Non content d’avoir un login et un mot de passe, ces services requièrent un code supplémentaire que l’on génère depuis un smartphone et une app comme celle-ci ou Authy par exemple.



A la connexion, vous devrez lancer Google Authenticator puis sélectionner le service sur lequel se connecter pour générer un code valable quelques dizaines de secondes. Si vous êtes trop lents, un nouveau code s’affichera alors. A la première utilisation, un système de QR Code facilite la mise en place pour chaque service.



Les plateformes nécessitant cette solution technique sont de plus en plus nombreuses car cela évite notamment le coût d’un sms. On trouve les programmes Atlassian (Bitbucket, Jira, Confluence...), Discord, Google et autre.

Les nouveautés de Google Authenticator

La validation en deux étapes repose en grande partie sur l’identification d’un iPhone ou d’un Android. Du coup, en cas de changement, il fallait recommencer la procédure complète. Mais la nouvelle version de Google Authenticator permet de transférer les comptes présents sur un téléphone vers un autre modèle grâce à un QR Code à scanner. Un besoin longtemps demandés par les utilisateurs qui voient leur patiente récompensée.



Rappelons que cette app de Google fonctionne hors connexion et que les données ne sont pas envoyées sur ses serveurs

Enfin, en plus du transfert de comptes, Google Authenticator améliore l’interface avec une simplification générale et surtout l’ajout d’un thème sombre qui suit vos préférences au niveau du système d’exploitation.

Télécharger l'app gratuite Google Authenticator