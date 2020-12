Le partage familial pour les abonnements est disponible

Hier à 23:58

Julien Russo

1

Apple propose depuis plusieurs années le partage familial, cela permet à un utilisateur iOS de partager son stockage iCloud, son abonnement Apple TV+, Apple Arcade ou encore ses achats sur l'iTunes Store et l'App Store. Cependant, ce que ne proposait pas Apple c'était le partage des abonnements que vous souscrivez depuis des applications tierces.

Le partage familial marche maintenant avec les abonnements

Avec cette technique vous allez faire des économies. Depuis hier soir, Apple a ajouté une fonctionnalité dans les réglages de votre iPhone, vous pouvez désormais activer une option pour partager automatiquement tous les abonnements iOS que vous souscrivez.

Que ça soit un abonnement pour un service de streaming ou un abonnement d'une application de fitness, le partage familial prendra en compte votre souscription et partagera les mêmes droits aux autres membres de la famille qui ont accepté de vous rejoindre.

La fonction est activée par défaut, si vous souhaitez la désactiver, il suffit de vous rendre dans les réglages de votre iPhone puis d'appuyer sur votre nom et prénom (tout en haut). Allez ensuite dans "Abonnements", vous aurez un interrupteur à activer ou désactiver pour le partage des nouveaux abonnements.

À noter que l'abonnement que vous souscrivez peut être partagé uniquement si le développeur de l'application accepte le partage. Il faut savoir que si la majorité accepte, beaucoup de développeurs refusent le partage d'abonnement à cause du manque à gagner que cela génère.

Comment fonctionne le partage familial ?

Si dans votre famille on est du bon côté et qu'on a tous des produits Apple, le partage familial peut s'avérer très intéressant. Il vous permettra de partager vos abonnements, mais aussi vos achats.



L'activation du partage familial est très simple. Prenez un iPhone, iPad ou iPod Touch puis suivez le même chemin que décrit plus haut, allez ensuite dans "Partage familial". Apple vous proposera le bouton "Ajouter un membre", sélectionnez dans la liste le nom du membre de la famille que vous souhaitez ajouter puis suivez les instructions. La personne recevra l'invitation via iMessage et aura un lien pour rejoindre votre partage.

Le partage familial s'active aussi sur Mac. Rendez-vous dans "Préférences Système" puis dans Partage familial.



Le partage d'abonnement est un réel avantage, puisqu'au lieu de prendre chacun le même abonnement dans la même application, une seule personne pourra distribuer les droits à tous les autres membres de la famille. Une économie qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros tous les mois.