WWE Undefeated : le premier jeu de catch en ligne temps réel sur mobile

Il y a 4 heures

Alban Martin

WWE Undefeated vient d'atterrir comme un cheveu sur la soupe sur l'App Store et le Play Store. Ce nouveau jeu de catch sous licence de la fameuse World Wrestling Entertainment, est le premier du genre à offrir aux joueurs des combats 1 contre 1 en temps réel en ligne.



Regardez le trailer vidéo :

WWE Undefeated : un jeu gratuit mais...

Le premier jeu WWE proposant des duels en temps réel sur smartphone a été conçu de A à Z pour le mobile. Un gage d'ergonomie plus que nécessaire pour les jeux de combats qui ne se prêtent pas nécessaire à ce type de contrôles. C'est pour cela qu'on retrouve un côté très arcade dans WWE Undefeated, avec une touche de RPG pour améliorer ses catcheurs (et proposer d'innombrables in-apps).



Au départ, votre héros n'est pas très doué et il faudra combattre et surtout gagner des matchs pour récupérer et améliorer ses techniques de catch. La réalisation est très bonne avec de jolis effets et des personnages modélisés à la Fortnite. En revanche, les coups spectaculaires ressemblent plus à ceux de Mortal Kombat que ceux de SmackDown par exemple.



Voici les éléments clés de WWE Undefeated qui mise beaucoup sur les achats intégrés pour compenser la gratuité au téléchargement :

Affrontez en temps réel des adversaires humains du monde entier.

Récupérez, améliorez et personnalisez vos Superstars avec une foule de techniques de catch différentes.

Rejoignez une faction pour partager techniques, trucs et astuces.

Des attaques brutales. Des poses exagérées. Des coups spectaculaires.

