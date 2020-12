Amazon : sur iOS, les utilisateurs peuvent faire des demandes à Alexa

Petite nouveauté au sein de l'application Amazon FR (v15.21.2, 122 Mo, iOS 12.0) qui mérite d'être mise en avant : les utilisateurs de la version iOS peuvent maintenant envoyer des questions et des demandes à Alexa.



Il est donc désormais possible de by-passer l'assistant vocal officiel de la Pomme, Siri, pour ainsi interagir avec la création du géant du e-commerce.

Amazon propose de parler à Alexa sur son application

Dans une déclaration faite à The Verge, le géant du e-commerce a donc informé de l'arrivée d'Alexa au sein de son application officielle : les utilisateurs iOS peuvent donc envoyer des questions et des demandes à l'assistant vocal. Amazon informe donc que Type with Alexa est une nouveauté disponible dès aujourd'hui aux États-Unis, permettant aux Américains de lancer une commande vocale dans l'application.



Attention tout de même, la fonctionnalité est encore en phase bêta...

