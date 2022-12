Amazon rémunère 2$ les utilisateurs de l'app qui autorisent le suivi publicitaire

Le programme Ad Verification d'Amazon propose depuis quelques heures, à certains utilisateurs, 2 dollars par mois pour le partage de leur activité en ligne. Cette nouveauté fait partie du Shopper Panel d'Amazon, un programme sur invitation seulement qui offre aux utilisateurs des récompenses financières.



Ce programme volontaire suscite déjà des inquiétudes quant à la manière dont Amazon traite les données de ses clients.

Amazon vous paye pour vous afficher de la pub

Certains utilisateurs d'Amazon gagneront désormais 2 dollars par mois s'ils acceptent de partager leurs données en ligne avec le géant de la distribution. Dans le cadre de son nouveau programme de vérification des publicités, réservé aux personnes invitées, Amazon suit les publicités que les participants ont vues, l'endroit où ils les ont vues et l'heure à laquelle ils les ont vues. Cela inclut les publicités d'Amazon et celles de tiers sur la plateforme.



Grâce à cela, Amazon espère offrir aux clients des expériences publicitaires plus personnalisées qui reflètent ce qu'ils ont acheté précédemment.

Amazon explique dans sa FAQ :

Votre participation aidera les marques à offrir de meilleurs produits et à rendre les publicités d'Amazon plus pertinentes.

Pour le moment, la rémunération de 2 dollars ne s'applique qu'aux utilisateurs d'Amazon invités à participer au programme, les autres pouvant être ajoutés à une liste d'attente et potentiellement rejoindre le programme plus tard.

Des sources de revenus supplémentaires

L'opération fait partie de l'Amazon Shopper Panel, un programme sur invitation seulement dans le cadre duquel certains clients d'Amazon peuvent gagner 10 $ par mois s'ils téléchargent 10 reçus admissibles d'achats effectués en dehors d'Amazon. Les membres peuvent recevoir des récompenses mensuelles supplémentaires en répondant à de courtes enquêtes.

La vie privée en question

Le programme de vérification des publicités - actuellement limité aux clients d'Amazon basés aux États-Unis et au Royaume-Uni - a été lancé à la suite des préoccupations des défenseurs de la vie privée concernant la manière dont Amazon traite les données sensibles des utilisateurs.



Au début du mois, Wired a rapporté que les experts s'inquiétaient de la manière dont Amazon traiterait les données obtenues par le biais de la startup OneMedical. Il faut dire que les inquiétudes ont commencé bien avant cela avec les données provenant de ses appareils domestiques intelligents comme Alexa et Ring, propriétés d'Amazon.

Une participation volontaire

Bien évidemment, les participants peuvent se retirer du programme à tout moment, selon la FAQ. La société a également déclaré qu'elle supprimerait les informations sensibles, telles que les informations relatives aux ordonnances, des reçus pharmaceutiques, conformément à sa déclaration de confidentialité. Les participants peuvent supprimer les reçus qu'ils ont téléchargés sur l'application quand ils le souhaitent, selon la notice.

Un modèle qui ne date pas d'hier

Échanger des données d'utilisateurs contre une récompense financière n'est pas nouveau, mais a certainement été relancé par l'anti-suivi publicitaire introduit par Apple avec iOS 14.5.

En 2016, Facebook a lancé un programme qui donnait des cartes-cadeaux mensuelles de 20 dollars aux utilisateurs âgés de 13 à 25 ans s'ils installaient Facebook Research, une appli VPN qui suivait leur activité en ligne pour des études de marché, et qui avait provoqué l'ire d'Apple.



Avant cela, en 2012, Google a lancé Screenwise, un programme qui offrait à des utilisateurs volontaires des cartes-cadeaux Amazon d'une valeur de 5 dollars - avec des cartes supplémentaires tous les trois mois pendant un an maximum - pour télécharger une extension de navigateur Google Chrome qui suivait ce qu'ils faisaient sur Internet.



Dans le cadre d'une autre partie du programme Screenwise, les utilisateurs recevaient 100 dollars - plus 20 dollars supplémentaires par mois après leur inscription - s'ils acceptaient d'installer chez eux un routeur fourni par Google pour suivre leur comportement.



Et bien avant l'ère du mobile, les FAI proposaient du surf gratuit en échanges de publicités. Qui s'en souvient parmi vous ? Désormais, les fournisseurs d'accès ont des offres tout illimité à prix raisonnable.

