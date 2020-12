Facebook va supprimer les contenus anti vaccin du COVID-19

Facebook a annoncé aujourd'hui d'autres changements dans sa politique contre les fausses informations sur ses réseaux sociaux. La société sera désormais plus agressive pour punir les utilisateurs qui partagent des informations trompeuses sur Facebook et Instagram à propos des vaccins du COVID-19.

Facebook s’attaque à de nouvelles fake news

Comme rapporté par The Guardian, il s'agit d'une initiative forte de Facebook pour éviter les messages anti-vaccination, qui sont devenus plus fréquents avec l'arrivée des vaccins COVID-19. Le réseau social a confirmé qu'il supprimera tout contenu réfuté par des experts en santé publique.

Un porte-parole de Facebook a déclaré que ces changements seraient bientôt appliqués à tous les utilisateurs de Facebook et d'Instagram dans le monde, alors que le Royaume-Uni va par exemple démarrer sa campagne de vaccination avec la solution de Pfizer/BioNtech.

Compte tenu des nouvelles récentes selon lesquelles les vaccins Covid-19 seront bientôt déployés dans la plupart des pays comme la France, l’Angleterre et autre, nous commencerons également dans les semaines à venir à supprimer les fausses allégations concernant ces vaccins qui ont été démystifiées par des experts en santé publique sur Facebook et Instagram.

L'année dernière, Facebook a interdit les publicités contenant de la désinformation sur les vaccins dans le but d'arrêter la propagation des canulars sur les vaccins. Et depuis deux ans, elle fait la course aux fake news en général.



Ce n’est pas seulement Facebook qui tente d’empêcher la diffusion de fausses nouvelles. Twitter est également de plus en plus actif pour informer lorsqu'un contenu contient des informations trompeuses, car le réseau social a récemment inclus des alertes pour les tweets contestés.



Face à une situation compliquée telle que la pandémie du COVID-19, les grandes entreprises technologiques ont investi davantage pour diffuser des informations fiables et éviter les contenus trompeurs.



Êtes-vous d’accord avec ces mesures ou faut-il conserver la liberté d’expression ?

