Illusion Labs annonce Touchgrind Scooter pour 2021

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Quelle belle nouvelle pour les amateurs de sports de glisse avec une annonce provenant du studio Illusion Labs. Si vous ne les connaissez pas, il faut savoir que l'on parle des créateurs des jeux Touchgrind qui nous permettaient de contrôle un skate ou un BMW avec deux doigts.



En se servant du multi-touch, un de nos doigts contrôle alors le véhicule tandis que l'autre permettait de faire des tricks. Et pour le coup, le studio vient d'annoncer un nouvel arrivant dans sa collection avec la venue de Touchgrind Scooter pour 2021.



La bande-annonce du jeu :

Touchgrind Scooter prépare son arrivée sur l'App Store

Quand on parle de Touchgrind, on parle également de l'un des premiers jeux qui a vu le jour sur l'App Store en 2008, faisant alors beaucoup de bruit grâce à un concept alors novateur. Le jeu faisait appel à l'une des nouveautés d'Apple, le multi-touch : un doigt permettait de contrôler le skate tandis qu'un autre permettait de faire des tricks.



La série Touchgrind s'est étendue et évoluée depuis cette époque en 2008, améliorant le gameplay, les graphismes, nous faisant passer du skate à la trottinette. Une expérience qui se déclinera avec une trottinette, avec une sortie prévue durant le premier semestre 2021.