Bientôt Apple One inclus dans la location d'iPhone, iPad et Mac ?

Il y a 22 min

Alexandre Godard

Réagir

Apple continue d'innover et de tenter de réunir toujours plus de nouveaux clients derrière ses produits. Pour ce faire, quoi de mieux que d'intégrer son bundle Apple One qui regroupe plusieurs services de la marque à la pomme directement à la location d'un iPhone ? Plusieurs analystes se sont penchés sur le sujet et selon eux, cette théorie semble plus que plausible.

Apple One offert pour la location d’un produit Apple ?

Le tout nouveau bundle Apple One regroupant plusieurs services de chez Apple à un prix avantageux pourrait commencer à se déployer de manière encore plus forte qu'actuellement. En effet, selon les analystes de Loup Ventures, la marque à la pomme songe à inclure Apple One dans l'iPhone Upgrade Program. Comme on vous l'expliquait il y a quelques temps, ce service de location (pas disponible en France pour le moment) est un véritable carton. Comme beaucoup de sociétés tierces peuvent le faire, il permet de louer un iPhone directement chez Apple via un abonnement mensuel, ce qui permet les années suivantes de le rendre et ainsi d'échanger avec le tout dernier modèle.

Toujours selon les mêmes analystes, la firme de Cupertino songe même fortement à étendre son iPhone Upgrade Program vers un "Apple Upgrade Program", autrement dit, la location d'iPhone, d'iPad, de Mac... C'est à ce moment-là qu'ils incluraient le bundle Apple One à chaque location, ce qui ferait bien évidemment exploser le nombre d'abonnés et qui par ailleurs, offrirait une publicité monstre.



Comme vous le savez, l'abonnement mensuel à un service ou un bien et quelque chose qui s'est énormément démocratisé ces dernières années. Apple va donc peut-être s'engouffrer dans la brèche avec un système de location ultra efficace et complet. Même s'il faut toujours relativiser car pour le moment, pour nous Français, le service de location n'est même pas disponible, à voir si tout pourrait arriver d'un coup.



N'hésitez pas à nous dire si ce genre de service pourrait vous tenter s'il était disponible à l'avenir ?



Source