ING a (presque) lancé Apple Pay en France, BForBank en 2021

Comme plusieurs lecteurs, nous avons constaté une nouveauté au sein de l'application ING qui préfigure un lancement imminent. Lorsqu'on bloque temporairement sa carte, on voit désormais un message avec le logo d'Apple Pay stipulant que la version dématérialisée sera toujours effective.

ING va-t-elle finir l'année 2020 en beauté, laissant le bonnet d'âne à BforBank qui serait alors la dernière banque française d'importance à ne pas supporter Apple Pay ? Six mois après l'annonce officielle et son apparition sur la page Apple Pay , ING prépare le lancement avec une mise à jour de l'application.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.