Volkswagen envisage la vente de voitures autonomes entre 2025 et 2030

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

On n'a pas fini d'en entendre parler dans les années à venir, c'est même un tout nouveau monde qui commence dans l'automobile, à savoir les voitures 100% autonomes. Après avoir entendu Elon Musk en parler de manière concrète pour Tesla, c'est désormais le Directeur Général du groupe Volkswagen, Herbet Diess, qui confie dans une interview que le plus grand groupe automobile au monde travaille lui aussi sur le sujet et pourrait même être prêt dès 2025.

Volkswagen veut lancer sa première voiture 100% autonome au plus tard en 2030

Ces dernières années, il y a deux sujets énormément présents dans le domaine de l'automobile, à savoir les véhicules électriques et les véhicules autonomes. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, Tesla prend toute la place depuis pas mal de temps mais il ne faut pas oublier qu'ils sont loin d'être les seuls à travailler d'arrache-pied sur le sujet.

Du côté de Volkswagen par exemple, qui ont le rappelle est le plus gros constructeur automobile au monde avec des marques qui lui appartiennent comme Audi, Bugatti, Bentley, Lamborghini... on a eu le droit à une déclaration du Directeur Général qui prévoit un lancement grand public des véhicules autonomes entre 2025 et 2030.



Selon lui, la vitesse à laquelle les puces informatiques et l'intelligence artificielle progressent et gagnent en puissance, permettrait d'avancer beaucoup plus rapidement.



À travers une interview pour le journal Wirtschaftswoche, il a déclaré :

Il est prévisible que les systèmes seront bientôt capables de maîtriser même les situations complexes de la conduite autonome

À voir comment ce sujet va avancer dans les années à venir mais il est vrai que contrairement à il y a encore quelques années ou l'idée d'une voiture 100% autonome paraissait impossible à réaliser, force est de constater qu'au plus tard à la fin de cette décennie (2030), il y en aura en vente sur le marché.