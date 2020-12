Apple publie une vidéo pour faire la promotion des AirPods Max

Apple donne des détails sur les AirPods Max dans cette nouvelle publicité, mettant notamment en avant l'audio informatique, l'EQ adaptatif, la suppression active du bruit ou encore le mode transparence. Et de votre côté, que pensez-vous du nouveau casque d'Apple ?

Comme vous le savez si vous avez suivi l'actualité du blog aujourd'hui, Apple vient de commercialiser son casque AirPods Max : de nouveaux écouteurs circumauriculaires dont on attend avec grande impatience les premiers retours. Pour faire la promotion des petits nouveaux, la firme à la Pomme vient de publier une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. D'une durée de 90 secondes, celle-ci est intitulée «Journey into Sound». Vous pouvez la retrouver ci-dessous :

