Galaxy S21 : Samsung a pris la décision de retirer les chargeurs et écouteurs

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Souvenez-vous de la communication de Samsung sur Twitter qui se moquait d'Apple qui retirait l'adaptateur secteur de la boite des iPhone 12... Aujourd'hui, la firme sud-coréenne a décidé de suivre le même chemin qu'Apple et de retirer elle aussi le chargeur et les écouteurs de la boite de ses Galaxy S21 qui seront prochainement annoncés.

Samsung invoque des arguments environnementaux

Apple est souvent critiqué pour ses choix qui paraissent parfois absurdes par la majorité des consommateurs et pourtant les marques concurrentes n'hésitent pas à suivre le mouvement les mois, voire les années qui suivent.

Nous l'avons vu avec la prise Jack qui a disparu de certains smartphones Android et nous le verrons sans aucun doute avec le chargeur et les écouteurs qui disparaitront du packaging des futurs smartphones stars.



Ce qui nous fait dire aujourd'hui que Samsung a pris la décision de retirer ces deux accessoires avec ses futurs Galaxy S21 c'est les dépôts réglementaires déposés auprès de l'ANATEL au Brésil. Les fabricants doivent apporter des précisions sur les caractéristiques des futurs modèles de smartphones qu'ils commercialiseront dans le pays et des accessoires qui seront proposés avec.

Surprise... Samsung a mentionné trois modèles de Galaxy S21 avec seulement un câble USB-C vers USB dans la boite. Dans toutes les précédentes générations de ses Galaxy, le géant sud-coréen a toujours mentionné l'adaptateur secteur et les écouteurs (une obligation lors des dépôts).

Quand le média Tecnoblog a découvert cette nouvelle, l'équipe de rédaction s'est empressée d'aller vérifier sur Twitter sur le compte officiel de Samsung Mobile. Étrangement, le tweet qui se moquait de l'absence de l'adaptateur secteur dans les iPhone 12 a été supprimé ! Une preuve supplémentaire du changement de position de l'entreprise.



À noter que les dépôts réglementaires ont apporté des informations intéressantes concernant les futures générations de Galaxy S.

Les trois dépôts ont indiqué des modèles :

SM-G991B/DS (Galaxy S21)

SM-G996B/DS (Galaxy S21+)

SM-G998B/DS (Galaxy S21 Ultra)

Les capacités des batteries ont aussi été dévoilées, Samsung devrait inclure une batterie de 4000 mAh pour le S21, 4800 mAh pour le S21+ et 5000 mAh pour le S21 Ultra.

Ils seront tous compatibles 5G, ce qui est désormais la norme dans les smartphones haut de gamme !

Des rumeurs qui annoncent jusqu'à 108 mégapixels en capteur principal

Au programme, les Galaxy S21 et S21+ auront une résolution Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Côté S20 Ultra la résolution proposée sera du WQHD+.

Avec sa prochaine génération de smartphone, Samsung va placer la barre très haute avec notamment un capteur principal de 108 mégapixels pour le Galaxy S21 Ultra, il aura aussi un autre capteur de 12 mégapixels avec objectif ultralarge. Côté zoom, le modèle le plus coûteux possèdera deux capteurs de 10 mégapixels, l'un avec un zoom optique 3x et l'autre 10x.