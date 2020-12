Lemonade : l'assurance habitation mobile fait son arrivée en France

Corentin Ruffin

Il y a du nouveau dans le monde de l'assurance habitation puisque l'application Lemonade (v6.15, 102 Mo, iOS 11.0) vient de se lancer sur notre marché. En effet, la dernière mise à jour nous informe de la disponibilité du service dans notre pays, et c'est une bien belle nouvelle.



Pour ceux qui ne connaissent pas l'app, on parle d'une compagnie spécialisée dans l'assurance habitation, lancée en 2016 aux États-Unis. Elle a la particularité d'être totalement mobile et de se fier à son intelligence artificielle pour aider l'utilisateur.

Lemonade Assurance débarque sur le marché français

Boostée à l’Intelligence Artificielle et axée sur le bien social, tout est instantané avec Lemonade.



Assurez votre logement et déclarez un sinistre depuis votre téléphone - où vous voulez, quand vous voulez.

Après téléchargement de l'application, l'utilisateur peut, en quelques clics seulement, souscrire à une assurance habitation avec un très bel argument. En effet, les créateurs se vantent de pouvoir traiter très rapidement les sinistres grâce à son chatbot et son IA.



Le délai de traitement est tout aussi rapide, puisque instantané une fois es documents nécessaires envoyés. La souscription au service se fait à partir de 4 € par mois et il faut bien avouer que son arrivée en France est une bonne nouvelle.

