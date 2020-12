League of Legends Wild Rift est de sortie sur iOS et Android

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Annoncé en 2019 et mis en avant lors du keynote des iPhone 12, League of Legends Wild Rift est enfin disponible pour les joueurs. Riot Games fête ainsi les 10 ans de son jeu avec une nouvelle version appelée Wild Rift sur les appareils iOS et Android, mais aussi sur consoles. Encore une fois, iPhoneSoft vous le partage en premier !



Regardez la vidéo de gameplay :

League of Legends Wild Rift est disponible sur App Store et Play Store

Après une bêta publique lancée à la rentrée 2020, le temps est venu de vérifier par vous-même que le concept est intact mais avec quelques adaptations pour les écrans tactiles. LoL Wild Rift propose bien évidemment une arène de combat multijoueur en ligne (MOBA) mais des commandes simplifiés pour jouer à deux doigts.



Dans Wild Rift, on retrouve le multivers de LoL avec des personnages emblématiques comme la déjantée Jinx qui incarne à merveille l'esprit du jeu culte.

Un gameplay adapté

League of Legends: Wild Rift affiche un gameplay dynamique et nerveux, intégralement repensé pour s’adapter à un mode de jeu nomade, tout en offrant des contrôles fluides.



Chaque partie est une nouvelle expérience avec comme objectif suprême de réussir un parfait quintuplé. Même si la situation parait mal engagée, gardez espoir pour renverser la vapeur. Pour cela, choisissez les bons champions et exploitez leurs capacités uniques au maximum, ainsi que les failles des adversaires.



Bien sûr, ce MOBA mobile prône le jeu en équipé. Que vous soyez deux, trois ou cinq, jouez pour grimper les échelons du classement ensemble, Nexus par Nexus.

Un vrai jeu gratuit

Un point notable est que Riot Games indique clairement que dans son nouveau jeu gratuit, tous les champions s'obtiennent justement gratuitement dans Wild Rift et vous n'aurez pas besoin de payer pour jouer ou devenir plus forts. Jamais. Pas d'in-apps obligatoires pour pourrir l'expérience.

A télécharger d'urgence

League of Legends: Wild Rift est accessible aux joueurs d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Océanie, de Russie et CEI, de Turquie, du Vietnam et de Taïwan. A vos téléchargements sur Play Store pour Android et App Store pour iPhone et iPad.



Notre avis

La note 4,5 / 5





