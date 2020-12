Apple interdit le SDK de suivi X-Mode de l'App Store

Apple a cité des violations potentielles de ses règles concernant l'utilisation et le partage des données et a donné aux développeurs deux semaines pour supprimer le SDK de X-Mode. Apple a déclaré aux développeurs qu'il semblait que X-Mode «crée subrepticement des profils d'utilisateurs basés sur les données utilisateur collectées», en violation de ses conditions de service.

Une nouvelle décision vient d'être prise par Apple et Google, celle d'interdire la présence du SDK de X-Mode au sein des applications après que des rapports d'enquête ont révélé une collecte de données. Les développeurs ont ainsi deux semaines pour supprimer ce dernier des applications, sous peine d'être exclu du magasin.

