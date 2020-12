Nike Run Club 7.1 ajoute les widgets iOS 14 avec vos stats

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

L’équipementier américain a publié cette nuit une mise à jour de son application Nike Run Club pour iPhone qui propose désormais des widgets d'écran d'accueil pour les utilisateurs d'iOS 14. Ces widgets fournissent des statistiques sur vos exercices qui peuvent être vues sans ouvrir l’app.



Nike Run Club passe aux widgets personnalisés

Si vous n'êtes pas familier avec l'application, Nike Run Club vous permet de suivre votre progression en course à pied grâce à un audio guidé, des défis mensuels et hebdomadaires, des objectifs personnalisés, etc. L'application est livrée avec une version pour iPhone et Apple Watch.



La version 7.1.0 de Nike Run Club a été publiée sur l'App Store avec trois nouveaux widgets d'écran d'accueil, disponibles en deux tailles différentes. Les utilisateurs trouveront des widgets pour démarrer rapidement une course, voir les statistiques de la dernière course, ainsi que la distance totale de course parcourue.



Les nouveaux widgets NRC sont :

Niveau de run

Dernier run

Démarrage rapide

Télécharger l'app gratuite Nike Run Club